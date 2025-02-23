Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Благодаря энергетикам ДТЭК удалось вернуть тепло в доме одесситов после обстрелов — Труханов

Дата публикации
Просмотры
52
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Благодаря энергетикам ДТЭК удалось вернуть тепло в доме одесситов после обстрелов — Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил благодарность энергетикам компании ДТЭК, которые помогли вернуть тепло в дома жителей города.

Об этом он заявил в эфире Национального марафона.

«Это колоссальная и слаженная работа. Шаг за шагом специалисты проверяли работу каждого узла. Теперь можем сказать уверенно, тепло возвращается в дома одесситов. Благодарю энергетики ДТЭК, всех, кто работал над восстановлением», — сказал он.

Отмечается, что для возвращения отопления работы продолжались двое суток. Благодаря работе энергетиков получилось заживить городские котельные.

Напомним, 19 февраля россияне атаковали дронами Одесскую область. В результате атаки, в частности, был поврежден энергетический объект ДТЭК.

Следующая публикация