Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский деликатно высмеял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Именно украинцы держат европейский фронт. За нами стоят независимые Польша и свободные Балтийские страны, возможно, суверенная Молдова и Румыния без диктатуры. И только один Виктор (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — ред.) может думать только о том, как отращивать живот, а не о том, как наращивать армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улице Будапешта», — отметил Зеленский.

Напомним, Виктор Орбан заявил, что один из командиров украинской армии угрожает военным вторжением его стране.

Орбан подчеркнул, что серьезно воспринимает такие угрозы и что Украина представляет угрозу Венгрии.

«Строить и содержать огромную украинскую армию за европейские деньги противоречит интересам безопасности Венгрии. Я вижу риск того, что все сильнее украинская армия будет на восточных границах Венгрии», — сказал он.