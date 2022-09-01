Благодаря войне РФ против Украины Европа отвыкнет от российских нефти и газа — Джонсон

Премьер Великобритании считает, что война в Украине в результате толкнет Европу к реформам, чтобы стать энергетически независимой от России.

Война России против Украины поможет европейским странам ускорить давно назревшие реформы, которые помогут ЕС стать энергетически независимым от РФ.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на атомной электростанции в Восточной Англии.

"Я думаю, что по итогу этой катастрофы путинской войны Европа отвыкнет от российских энергоресурсов", – сказал он.

Джонсон также выразил мнение, что Великобритания и другие страны Европы значительно ускорят давно назревшие реформы и шаги, чтобы стать энергетически независимыми, в частности, исправить ущерб, нанесенный атомной отрасли за последние годы.

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