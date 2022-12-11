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Блэкаут в Одесской области и обострение в Косово: главные новости ночи 11 декабря 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
83
Время на прочтение
1 мин
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Блэкаут в Одесской области и обострение в Косово: главные новости ночи 11 декабря 2022

Популярные гадания на Крещение 2022 / Фото: pixabay.com

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Главные новости ночи 11 декабря 2022 года:

  • В Одесской области возобновление энергообъектов может затянуться на два-три месяца. Читать дальше –>
  • "Элемент гибридной войны": пресс-секретарь ОВА прокомментировал призывы к эвакуации из Одесской области из-за блэкаута. Читать дальше –>
  • В результате российской атаки на объекты энергетики Одесщины более полумиллиона потребителей остались без света и тепла. Читать дальше –>
  • Стрельба в Косово: местные и полиция обменялись выстрелами Читать далее –>
  • Обострение в Косово: Сербия направит НАТО запрос с призывом ввести армию и полицейских Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
83
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