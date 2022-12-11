Блэкаут в Одесской области и обострение в Косово: главные новости ночи 11 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 11 декабря 2022 года:
- В Одесской области возобновление энергообъектов может затянуться на два-три месяца. Читать дальше –>
- "Элемент гибридной войны": пресс-секретарь ОВА прокомментировал призывы к эвакуации из Одесской области из-за блэкаута. Читать дальше –>
- В результате российской атаки на объекты энергетики Одесщины более полумиллиона потребителей остались без света и тепла. Читать дальше –>
- Стрельба в Косово: местные и полиция обменялись выстрелами Читать далее –>
- Обострение в Косово: Сербия направит НАТО запрос с призывом ввести армию и полицейских Читать далее –>
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