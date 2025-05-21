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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Блэкаут в Сумах и избегание США сакнций против РФ: главные новости ночи 21 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Флаг США и Украины

Флаг США и Украины / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 мая 2025 года:

  • США ожидают предложения России по прекращению огня - Рубио Читать далее –>

  • Сенаторы США требуют возвращения похищенных Россией украинских детей к заключению любого мирного договора Читать далее –>

  • Ночью в Сумах раздался ряд взрывов Читать далее –>

  • "Это не моя проблема": из-за Трампа США не присоединятся к санкциям против РФ - NYT Читать далее –>

  • В Сумах российские дроны атаковали два предприятия: что известно Читать далее –>

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