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Блинкен анонсировал "очень мощный пакет помощи" Украине на Вашингтонском саммите НАТО

Блинкен анонсировал "очень мощный пакет помощи" Украине на Вашингтонском саммите НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Associated Press

США анонсировали "очень мощный пакет" помощи для Украины, который станет "особенностью саммита" в Вашингтоне к 75-летию НАТО.

На саммите в Вашингтоне, где будут отмечать 75-летие НАТО, будет предоставлен очень мощный пакет помощи Украине.

Об этом 31 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы примем, думаю, важные решения или, по крайней мере, приблизимся к принятию важных решений накануне саммита (в Вашингтоне – ред.), чтобы завершить не только повестку дня, но и завершить по содержанию саммита. Поэтому я благодарен за возможность быть со всеми моими коллегами из стран НАТО. Вы также увидите очень мощный пакет для Украины. И это будет особенностью саммита”, — сказал Блинкен.

По его словам, в Вашингтоне 9 июля НАТО будет праздновать 75-летие "самого успешного Альянса в истории".

“Но еще более важно то, что мы делаем для подготовки Альянса, укрепления Альянса на следующие 75 лет. И я думаю, что после саммита вы увидите очень, очень мощную повестку дня и обязательство ее реализовать. Опять же, Альянс сейчас сильнее, больше, имеет лучшие ресурсы и соответствует цели, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего дня", — подчеркнул Блинкен.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать американское оружие против целей внутри России. Но некоторые ограничения еще остаются.

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