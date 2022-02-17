Блинкен готов встретиться с Лавровым: РФ отправила США ответ на американские предложения о безопасности в Европе

США ожидают получения российского ответа на американское послание.
Госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в подходящее время.
Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, - пишет "Интерфакс".
"Госсекретарь готов встретиться с Лавровым в подходящее время, и он четко сказал об этом министру иностранных дел. У российской стороны есть наш ответ (о безопасности в Европе - ред.) уже как несколько недель, российская сторона уже пару недель назад сказала, что их ответ на подходе. Мы ожидаем получить его, мы рассмотрим его настолько быстро, насколько сможем. В том, что касается диалога и дипломатии по телефону ли, или где-либо в Европе, мы, конечно, хотим и готовы к дискуссиям с Россией", - сказал Прайс.
"Госсекретарь США довел до сведения Лаврова, что мы ожидаем получения российского ответа на наше послание, и мы надеемся на то, что он послужит основанием для продолжения диалога и дискуссий, и, конечно, мы готовы продолжать этот диалог", - отметил представитель Госдепа.
Лавров ранее сообщил Блинкену о направлении Москвой ответа Вашингтону на американские предложения по безопасности в Европе.
"Лавров сообщил, что ответ поступит в течение пары дней", - добавил Прайс.
"Мы его ждем, мы очень внимательно его прочтем, мы надеемся увидеть в нем конструктивную обратную связь. Мы надеемся, что Россия верна своему слову в том, что она намерена участвовать в диалоге и дипломатии для мирного разрешения ", - резюмировал представитель Госдепа.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен второй раз за неделю поговорил с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации вокруг Украины.
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