Блинкен готов встретиться с Лавровым: РФ отправила США ответ на американские предложения о безопасности в Европе

Блинкен готов встретиться с Лавровым: РФ отправила США ответ на американские предложения о безопасности в Европе

США ожидают получения российского ответа на американское послание.

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в подходящее время.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, - пишет "Интерфакс".

"Госсекретарь готов встретиться с Лавровым в подходящее время, и он четко сказал об этом министру иностранных дел. У российской стороны есть наш ответ (о безопасности в Европе - ред.) уже как несколько недель, российская сторона уже пару недель назад сказала, что их ответ на подходе. Мы ожидаем получить его, мы рассмотрим его настолько быстро, насколько сможем. В том, что касается диалога и дипломатии по телефону ли, или где-либо в Европе, мы, конечно, хотим и готовы к дискуссиям с Россией", - сказал Прайс.

"Госсекретарь США довел до сведения Лаврова, что мы ожидаем получения российского ответа на наше послание, и мы надеемся на то, что он послужит основанием для продолжения диалога и дискуссий, и, конечно, мы готовы продолжать этот диалог", - отметил представитель Госдепа.

Также читайте Мы не увидели никакого отвода российских войск от границ Украины - Блинкен

Лавров ранее сообщил Блинкену о направлении Москвой ответа Вашингтону на американские предложения по безопасности в Европе.

"Лавров сообщил, что ответ поступит в течение пары дней", - добавил Прайс.

"Мы его ждем, мы очень внимательно его прочтем, мы надеемся увидеть в нем конструктивную обратную связь. Мы надеемся, что Россия верна своему слову в том, что она намерена участвовать в диалоге и дипломатии для мирного разрешения ", - резюмировал представитель Госдепа.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен второй раз за неделю поговорил с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации вокруг Украины.

Читайте также:

Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорят по телефону | Новости мира