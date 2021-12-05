Блинкен и Лавров поспорили из-за ситуации в Украине — Bloomberg

Блинкен и Лавров поспорили из-за ситуации в Украине — Bloomberg

По данным издания, инцидент произошел в Стокгольме, когда Лавров назвал произошедшее в Украине в 2014 году "переворотом".

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе горячо поспорили из-за ситуации в Украине.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 1 декабря, на обеде накануне заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, когда Лавров назвал события в Украине в 2014 году "переворотом" и заявил, что НАТО и ЕС "подавляют инакомыслие и угрожают России".

В ответ Блинкен напомнил, как семь лет назад силы, лояльные тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве, убив более сотни человек. Главный дипломат США также подчеркнул, что отстраненный от власти политик сбежал в РФ.

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Кроме того, американский госсек указал своему российскому коллеге, что НАТО – это оборонный союз.

Напомним, что 7 декабря президент США Джо Байден во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путином выразит обеспокоенность военной деятельностью Кремля вблизи границ Украины.

По данным The Washington Post, Кремль рассматривает возможную наступательную операцию на Украину с привлечением 175 тысяч военнослужащих.

Недавно Bild заявило, что масштабное военное вторжение России в Украину может состояться в начале 2022 года. Издание опубликовало три фазы возможной войны.

Кремль рассматривает возможную наступательную операцию с привлечением 175 тысяч военных | Новости мира

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