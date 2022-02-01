Блинкен и Лавров провели телефонный разговор: о чем договорились

Блинкен и Лавров провели телефонный разговор: о чем договорились

Главной темой разговора был письменный ответ США на предложения России по безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 1 февраля, провели телефонный разговор, в ходе которого Блинкен заявил о готовности продолжить диалог по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Как отмечается, главной темой разговора был письменный ответ США на предложения России по безопасности.

" Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и совместно с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по взаимной безопасности", — говорится в сообщении.

Блинкен также отметил, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право всех стран определять свою внешнюю политику. Госсекретарь еще раз призвал Россию к немедленной деэскалации и отводу войск и техники от границ Украины.

Напомним, 1 февраля в Украину прибыла очередная – уже шестая – партия с военной помощью от Соединенных Штатов. Следует отметить, что с прибытия предыдущего самолета с вооружением от США не прошло и суток. По словам Резникова, в Киев прибыли боеприпасы — 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.

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