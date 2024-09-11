Блинкен и Лемми уже прибыли в Украину: появилось видео

Госсекретарь США и глава МИД Британии приехали с визитом поддержки в Киев.

Главы дипломатических ведомств США и Британии Энтони Блинкен и Дэвид Лемми в среду, 11 сентября, прибыли в Киев.

Соответствующее видео показала репортер CBS News Оливия Газис.

Отметим, что в американском Госдепе ранее рассказали, что Блинкен и Лемми встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками украинского правительства.

Секретариев Blinken and Lammy arriving in sunny Kyiv pic.twitter.com/vqQJHtrJSO – Olivia Gazis (@Olivia_Gazis) September 11, 2024

Стороны должны обсудить дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения процветания Украины в "военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе".

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Блинкен заявил во вторник, что его поездка частично направлена на то, чтобы увидеть, "как украинцы видят свои потребности в этот момент, какие цели и что мы можем сделать, чтобы поддержать эти потребности".

В то же время журналистка Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на слова главы Комитета иностранных дел Палаты представителей США Майкла Маккола ранее сообщила, что во время своего визита в Киев Блинкен якобы сообщит украинцам о разрешении Вашингтона на удары вглубь РФ американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

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