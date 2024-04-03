Блинкен и Макрон пообещали в дальнейшем поддерживать Украину — Госдеп

Стороны обсудили ряд других важных вопросов.
Президент Франции Эммануэль Макрон и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Париже во вторник подтвердили общую позицию по дальнейшей поддержке Украины.
Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, пишет Укринформ.
«Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подтвердили решительную поддержку борьбы Украины за свободу против агрессии России», – отмечается в документе.
Кроме того, стороны обсудили ряд других важных вопросов. В том числе они подчеркнули важность предотвращения масштабного конфликта в Газе и эскалации в Ливане. Лидеры также сосредоточились на вызовах со стороны Китая и усилиях по укреплению глобальной продовольственной безопасности, отметили в Госдепе.
Напомним, что ранее США предупредили Китай о поддержке агрессии РФ в Украине.
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