Блинкен: Китай "очень внимательно" следит за происходящим в Украине

В Вашингтоне не видят никаких доказательств того, что Китай дает летальное оружие России для войны против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что политическая и материальная поддержка Китаем России противоречит интересам США.

Об этом сообщает издание Skynews.

Блинкен прокомментировал состоявшийся в начале недели визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву.

Госсекретарь США сказал, что война в Украине "выходит далеко за ее пределы" и, вероятно, последствия "будут иметь глубокое влияние" на территории Азии.

Блинкен заявил, что Китай "очень внимательно" смотрит на происходящее в Украине и усвоит уроки по тому, как мир противостоит российской агрессии.

В то же время, Государственный секретарь США добавил, что в Вашингтоне не видят никаких доказательств того, что Китай предоставляет летальное оружие России для войны против Украины.

Напомним, ранее военнослужащий, бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Китай знал о вторжении РФ в Украину и ожидал, что Кремль "расправится" с украинцами, чтобы совершить вторжение на Тайвань.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявлял, что Пекин должен заставить Москву вывести свои войска с территории Украины, если хочет играть конструктивную роль в процессе остановки войны.

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