Блинкен: любые дальнейшие шаги РФ по вторжению повлекут за собой быстрый и единый ответ от США и союзников

Госсекретарь сообщил украинскому коллеге, в частности, о встречах с высокопоставленными официальными лицами России и стран Европы в Женеве и Берлине.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудил поездку в Европу в рамках реагирования на военное наращивание сил России близ Украины.
Об этом информирует Госдеп США.
"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил по телефону с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по поводу итогов его поездки в Европу в качестве реакции на ничем не спровоцированное российское наращивание военных сил близ границ Украины", - говорится в пресс-релизе Госдепа.
Госсекретарь сообщил о встречах с высокопоставленными официальными лицами России и стран Европы в Женеве и Берлине.
"Госсекретарь подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по вторжению повлекут за собой быстрый, суровый и единый ответ от США и союзников", - говорится в тексте сообщения.
Блинкен озвучил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул, что никаких решений по поводу Украины не будет принято без Украины.
Напомним, 21 января в Женеве состоялись переговоры госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры без камер продолжались около двух часов. По результатам переговоров Блинкен отметил, что он объяснил российскому дипломату, что дальнейшие нападения России на Украину, в частности кибернападения, Соединенные Штаты без ответа не оставят. Лавров же назвал переговоры промежуточными, и Россия продолжает ждать письменного ответа Соединенных Штатов.
Перед этим, 20 января, Блинкен посетил с рабочим внеплановым визитом Берлин, где встретился с недавно возвратившейся из Москвы главой МИД Германии Анналеной Бербок. С ней они, среди прочего, обсудили готовность союзников наложить на Россию еще более жесткие санкции, если та будет продолжать агрессию против Украины.
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