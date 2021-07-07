Блинкен назвал 5 ключевых шагов для сохранения прогресса реформ в Украине

По словам госсекретаря США, нет ничего важнее для будущего Украины, чем уменьшение масштабов коррупции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал пять шагов, которые, как считают в Штатах, помогут Украине сохранить прогресс в реформах.
Об этом он сказал в речи в рамках Ukraine Reform Conference в Вильнюсе, пишет "Европейская правда".
Так, по его словам, это:
- принятие законопроектов о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей в таком виде, что обеспечит прозрачный отбор судей;
- прозрачная процедура отбора руководства НАПК и Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
- сохранение корпоративного управления госпредприятиями по стандартам OECD;
- реформа Службы безопасности Украины, в частности, передачу функций по борьбе с экономическими преступлениями другому ведомству;
- реальное наказание должностных лиц, совершивших коррупционные преступления.
Госсекретарь отметил, что с 2014 года ни один топ-чиновника пока не был осужден за коррупцию.
"Нет ничего важнее для будущего Украины - безопасной, процветающей, демократической - чем уменьшение масштабов коррупции", - подчеркнул Энтони Блинкен.
Он отметил, что это важно для роста благосостояния украинцев, для большей уверенности иностранных инвесторов и в том числе - лучшей обороноспособности Украины.
Ранее в МИД раскрыли детали поездки Зеленского в США.
Напомним, 7 июня во время телефонного разговора президента США и Владимира Зеленского стало известно, что Джо Байден пригласил президента Украины в Белый дом.