Блинкен назвал страну, которая может вернуть Россию в "зерновое соглашение"

Энтони Блинкен объяснил, к кому может прислушаться Кремль по поводу возобновления "зернового соглашения".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Бразилия и ее президент Лула да Сильва могут убедить Россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе.

Об этом Блинкен рассказал в интервью GloboNews.

"Я думаю, что голос Бразилии, голос президента Лулы имеет решающее значение. И использование этого голоса для того, чтобы убедить россиян вернуться к соглашению, было бы очень, очень положительным шагом", — отметил он.

Блинкен отметил, что до того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, "в этом соглашении никогда не было бы нужды".

"Пока это соглашение выполнялось до того, как Россия вышла из него несколько недель назад, из Украины было вывезено 35 миллионов тонн продовольствия... Эквивалент 18 миллиардов хлебов: вот что теперь разорвала Россия... С тех пор, как РФ сделала свой шаг и вышла по соглашению цены для всех выросли на 10-15%", – сказал госсекретарь США.

Ранее мы писали, что 17 июля истек срок действия соглашения между Украиной, РФ и Турцией по экспорту украинского продовольствия. Дмитрий Песков сделал официальное заявление о работе "зернового коррида" — Россия вышла из соглашения.

Читайте также: