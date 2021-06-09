Блинкен назвал возможные самые худшие для США последствия строительства "Северного потока-2"

Он уточнил, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи.

Худшим для Вашингтона итогом строительства "Северного потока-2" были бы испорченные отношения с Германией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом пишут РИА Новости.

"Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод", — сказал Блинкен.

По его словам, сейчас Германия теперь села за стол переговоров.

Ранее Блинкен также сообщил, что Вашингтон добивается от Берлина "автоматических" мер против последствий работы нового российского газопровода.

Также Блинкен сообщил о планах Соединенных Штатов "возместить" Украине возможную потерю трансферных платежей и добиться того, чтобы Россия "не могла использовать газ как инструмент принуждения".

Он подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи и Вашингтон продолжит работать над созданием препятствий для введения "Северного потока-2" в эксплуатацию.

Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

ТСН.ua разбирался, зачем Байден называет Путина "убийцей", а затем решает не санкционировать "Северный поток-2", и к чему в случае наихудшего сценария готовиться Украине. Читайте об этом по ссылке.

Напомним, что "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Читайте также:

Судьба "Северного потока-2" - что решили чиновники США и Германии по российской трубе

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку