Блинкен не исключает, что военная агрессия РФ против Украины может произойти на этой неделе

По словам госсека США, Путин сделал "все необходимое для акта агрессии против Украины".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что на этой неделе Россия совершит акт агрессии в отношении Украины.
Соответствующее заявление он озвучил в интервью France 24, текст которого обнародован на сайте американского Госдепа.
"Да, вполне возможно, что акт агрессии начнется на этой неделе, если мы посмотрим на происходящее с развертыванием российских войск в районах вокруг Украины", — заявил главный дипломат США.
По его словам, президент страны-агрессора Владимир Путин сделал "все необходимое для акта агрессии против Украины".
"Мы видим все больше российских сил, окружающих Украину: более 100 тысяч военнослужащих. Это крайне тревожно, в том числе и происходящее с дислокацией в Беларуси на севере Украины", — указал американский госсек.
Он подчеркнул, что у России нет причин так поступать. "Единственное объяснение, которое мы видим — это очередной акт агрессии. Мы также должны видеть это в контексте истории. Так было и раньше, в 2014 году, с аннексией Крыма и интервенцией на востоке Украины", — добавил Блинкен.
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