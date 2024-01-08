Блинкен не исключает, что война на Ближнем Востоке может "метастазировать" и спровоцировать более широкий конфликт

Блинкен предостерегает от перемещения жителей Газы; Говорит, что война может распространиться на более широкий регион.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил арабских лидеров в воскресенье, что Вашингтон выступает против насильственного перемещения палестинцев из Газы или Западного берега, поскольку надеялся начать переговоры о послевоенном будущем Газы.

Об этом пишет The Times of Israel.

Согласно заявлению дворца, король Иордании Абдулла выразил обеспокоенность своей страны по поводу перемещения с Блинкеном во время их встречи в Аммане, поскольку Израиль продолжает военную кампанию, начатую им для уничтожения террористической группировки ХАМАС в Газе, после того, как вооруженные люди были вооружены.. 7 октября были убиты 1200 человек, преимущественно мирных жителей, и захвачены 240 заложников, которые позже оказались в секторе Газа.

«Палестинские гражданские лица должны иметь возможность вернуться домой, как только разрешат условия. На них нельзя, их нельзя заставлять покинуть Газу», — сказал Блинкен на пресс-конференции после отдельной встречи с чиновниками Катара в Дохе.

Большинство жителей Газы были перемещены из-за конфликта, насилие вспыхнуло также на Западном берегу. Президент Исаак Герцог сказал NBC в интервью, вышедшее в воскресенье, что поощрение массового перемещения палестинцев в анклаве «совсем не является позицией израильского правительства», несмотря на то, что некоторые ультраправые министры выступают за такой план.

Король Абдалла сказал Блинкену, что Вашингтон играет важную роль в том, чтобы побуждать Израиль к немедленному прекращению огня и предупредил о «катастрофических последствиях» продолжения войны в Газе.

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Контролируемые ХАМАС органы здравоохранения утверждают, что 22 835 человек были убиты в ходе боевых действий, хотя эти цифры невозможно проверить независимо. Цифра не различает гражданских лиц и комбатантов и включает палестинцев, убитых случайным ракетным обстрелом из Газы. Израиль утверждает, что с начала войны убил 8500 террористов.

Блинкен совершает тур по региону на фоне повышенных опасений, что наступление Израиля на ХАМАС в Газе спровоцирует более широкий региональный пожар.

«Это момент глубокого напряжения для региона. Это конфликт, который может легко метастазировать, вызывая еще больше незащищенности и страданий», — сказал он журналистам в Дохе.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что военная кампания Израиля в Секторе Газа продлится еще много месяцев.

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