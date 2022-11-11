Блинкен не планирует контактировать с Лавровым на саммите G20

В США считают, что российский министр услышит критику и осуждение.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не планирует взаимодействовать с главой российского МИД Сергеем Лавровым, который примет участие в саммите G20.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Сейчас у нас нет никаких планов для какого-либо формального взаимодействия", — отметил Прайс.

Он также напомнил, что в июле, когда встречались министры "Большой двадцатки", агрессорка Россия оказалась в изоляции. Тогда Лавров услышал осуждение и критику от коллег, сидевших с ним за столом.

"Я подозреваю, что министр иностранных дел Лавров, который будет представлять свою страну, по крайней мере публично, услышит нечто похожее. Страны всего мира продолжают осуждать войну России против Украины. Это выходит далеко за пределы стран G7", — подчеркнул Прайс.

По его словам, сейчас "не эпоха войны, что границы не могут и не должны перекраиваться силой".

Напомним, 10 ноября в Кремле заявили, что диктатор Владимир Путин на саммит G20 не уедет. Дмитрий Песков заявил, что российскую делегацию возглавит руководитель МИДа Сергей Лавров.

Между тем, в Москве придумали объяснение такого решения. "Фюрер", мол, должен находиться на территории РФ. Кроме того, "это связано с его графиком".

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