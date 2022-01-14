Блинкен о переговорах с РФ: США и Европа готовы отреагировать на вторжение в Украину, но есть другой путь

США с партнерами по G7, ЕС и НАТО "полностью готовы" отреагировать в случае избрания РФ пути дальнейшей агрессии против Украины.
Российская Федерация должна решить, каким из двух путей – дипломатии или конфронтации – она пойдет для урегулирования ситуации вокруг Украины.
Об этом по итогам переговоров США с РФ заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, говорится на сайте Госдепа.
По его словам, есть путь дипломатии и диалога, которому привержены США. "Это самый лучший, самый ответственный путь вперед для разрешения разногласий, а также ситуации на востоке Украины", — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.
В то же время, указал Блинкен, США вместе с союзниками и партнерами из "Большой семерки", ЕС и НАТО "полностью готовы" отреагировать в случае избрания Москвой пути конфронтации и последующей агрессии в отношении Украины.
"Мы потратили недели и месяцы, работая в очень тесной координации с союзниками и партнерами (...), чтобы подготовиться к российской агрессии и четко дать понять, что если они (РФ. - Ред.) пойдут по этому пути, последствия будут огромными", — подчеркнул госсек США.
Он отказался конкретизировать, о каких именно мерах идет речь, однако заявил: "Когда речь идет об экономических и финансовых мерах, а также о мерах по необходимому усилению Украины в обороне, усилению НАТО в обороне, мы планируем шаги, которые раньше не предпринимались".
"Я думаю, что Россия хорошо знает о многих вещах, которые мы бы сделали, если бы она поставила нас в положение, когда мы должны их делать", — высказался Блинкен.
12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности на фоне наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. По итогам встречи НАТО отвергло ультиматум Кремля по поводу украинских перспектив в Альянсе, заявив, что компромиссов не будет.
А 10 января в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.
После встречи первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину. Также она предупредила Россию о новых санкциях из-за агрессии против Украины.
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