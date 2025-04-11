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Блинкен о разочаровании в сотрудничестве с Зеленским: громкое заявление экс-госсекретаря США
По словам Блинкена, соглашение о редкоземельных металлах было одной из частей плана победы Зеленского.
Соглашение о редкоземельных металлах – инициатива именно украинской стороны. Это соглашение президент Зеленский предложил Соединенным Штатам соглашение в последние шесть месяцев работы администрации президента Байдена.
Об этом бывший госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал в интервью на канале CNBC, передает «Зеркало недели».
По его словам, это была одна из частей плана победы Зеленского.
«Фактически часть представленного президентом Зеленским в последние шесть месяцев нашей администрации Плана победы включала нашу работу с ними по поводу критических минералов. И мы на протяжении многих месяцев пытались привлечь инвестиции в Украину, включая этот сектор», — говорит госсекретарь администрации Байдена.
В то же время, Блинкен подверг критике правки в соглашении, которые предлагает команда Трампа, называя такие требования «рекетом».
«Но то, что мы увидели в предложенном [Соединенными Штатами] соглашении — это, я считаю, просто рэкет, без защиты: мы хотим все это, но на самом деле не собираемся ничего делать в плане защиты Украины от России», — отметил он.
«Разочарование» в Зеленском
Блинкен откровенно признает, что отношения администрации предыдущего президента США Байдена с украинскими коллегами были далеко не безоблачными. Но эти разногласия никогда не выносили вообще.
«Были ли у нас иногда момент разочарования в сотрудничестве с нашими украинскими партнерами, в частности, с президентом Зеленским? Да, были. Но выносили ли мы это на публику в тот момент? Нет. Ибо очень важно сохранять единый, четкий фронт. И, прежде всего, нельзя терять из виду основное: есть агрессор — и это Россия, есть жертва — это Украина. И очень жаль, что фокус сместился», — сказал Блинкен, комментируя ссору между президентом Зеленским и президентом Трампом и вице-президентом Венсом в Овальном кабинете.
Ранее издание Politico написало, что соглашение о полезных ископаемых превратилось для Украины в политическую катастрофу.