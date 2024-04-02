Блинкен о войне в Украине: "Мы находимся в критическом моменте"

Госсекретарь подчеркнул, что запрос о дополнительном финансировании, который Байден направил Конгрессу, "должен быть выполнен как можно быстрее".

Для Украины наступил "критический момент" в войне с Россией, поэтому необходимо обеспечить ВСУ боеприпасами и системами противовоздушной обороны.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита во Францию 2 апреля, где встречался с министром обороны страны Себастьяном Лекорню, сообщают Reuters и Le Monde.

Блинкен заявил о "критическом моменте" в войне, и что Украине нужна большая поддержка от союзников.

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"Мы находимся в критическом моменте, когда абсолютно необходимо обеспечить украинцев тем, что им нужно для защиты, в частности боеприпасами и средствами противовоздушной обороны", — сказал госсекретарь США.

Он отметил, что это еще одна причина, почему запрос о дополнительном финансировании, который американский президент Джо Байден направил Конгрессу, "должен быть выполнен как можно быстрее".

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект с помощью для Украины начнет продвигаться после возвращения Палаты с пасхальных каникул. Джонсон указал, что помощь может содержать "некоторые важные нововведения".

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