Блинкен об "атаке" на Кремль: "Украина сама решает, как ей защищаться"

В США отреагировали на сообщения об "атаке" дронов на Кремль.

На фоне информации об "ударе" беспилотниками по Кремлю госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, как ей защищаться.

Об этом сообщает Washington Post.

"Я бы воспринимал все, что звучит от Кремля, с большой осторожностью... Когда речь идет об Украине, которая подвергается ежедневным нападениям... Мы оставляем за Украиной право решать, как она собирается защищаться", - сказал Блинкен.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о "бавовне" в Кремле.

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