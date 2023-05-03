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Блинкен об "атаке" на Кремль: "Украина сама решает, как ей защищаться"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
748
Время на прочтение
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Блинкен об "атаке" на Кремль: "Украина сама решает, как ей защищаться"

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Associated Press

В США отреагировали на сообщения об "атаке" дронов на Кремль.

На фоне информации об "ударе" беспилотниками по Кремлю госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, как ей защищаться.

Об этом сообщает Washington Post.

"Я бы воспринимал все, что звучит от Кремля, с большой осторожностью... Когда речь идет об Украине, которая подвергается ежедневным нападениям... Мы оставляем за Украиной право решать, как она собирается защищаться", - сказал Блинкен.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о "бавовне" в Кремле.

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Дата публикации
Просмотры
748
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