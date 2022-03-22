Блинкен обсудил с французским коллегой ужесточение санкций против РФ: детали

Блинкен обсудил с французским коллегой ужесточение санкций против РФ: детали

Также министры подтвердили свою поддержку предложений МАГАТЭ по усилению надежности и безопасности украинских гражданских ядерных объектов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен убеждены, что в условиях продления российского наступления на Украину необходимо продлить ужесточение санкций.

Об этом шла речь во время их разговора, — пишет Укринформ со ссылкой на МИД Франции.

Министры обсудили гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную военным вторжением России и неизбирательным обстрелом украинских городов российскими войсками. Они подчеркнули безотлагательность и приоритетность полного прекращения огня на всей территории Украины.

Ле Дриан и Блинкен согласились с важностью очень тесной координации по вопросу продовольственной безопасности в контексте ограничений поставок, вызванных агрессией России против Украины.

Министры подтвердили свою поддержку предложений МАГАТЭ по усилению надежности и безопасности украинских гражданских ядерных объектов.

Ле Дриан также отметил срочность безотлагательного завершения обсуждения Венского соглашения по иранской ядерной проблеме.

Они обсудили подготовку встреч глав государств и правительств стран-членов НАТО и G7 в этот четверг в Брюсселе, а также участие президента США в Европейском совете, что будет знаменовать трансатлантическое единство и тесную координацию между НАТО и Европейским Союзом.

Напомним, Польша понимает все угрозы со стороны России, поэтому уже готовится к вероятной атаке государства-агрессорки.

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