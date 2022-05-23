Блинкен обсудил с французской коллегой поддержку Украины: детали

Стороны обсудили шаги, которые Соединенные Штаты и Франция могут предпринять вместе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министерша Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе телефонных переговоров обсудили совместное реагирование на агрессию РФ и поддержку Украины.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Госдепартамент США.
«Госсекретарь и министр Колонна согласились с важностью дальнейшей непоколебимой поддержки Украины, а также сохранения значительного давления на президента Путина из-за развязанной войны», — отметили в Госдепе.
Стороны обсудили шаги, которые могут сделать Соединенные Штаты и Франция вместе, чтобы поддержать присоединение к Евросоюзу стран, имеющих право на членство. Главы внешнеполитических ведомств обсудили тему НАТО, включая присоединение Финляндии и Швеции, а также ключевые для Альянса вопросы перед саммитом в Мадриде.
Сообщается, что Блинкен и Колонна согласились с необходимостью реагировать на актуальные проблемы продовольственной безопасности, усугубившиеся из-за агрессии РФ в Украине.
Напомним, что президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в объеме 40 млрд долларов.
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