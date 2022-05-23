Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Блинкен обсудил с французской коллегой поддержку Украины: детали

Дата публикации
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Блинкен обсудил с французской коллегой поддержку Украины: детали

Фото: соцмережі

Стороны обсудили шаги, которые Соединенные Штаты и Франция могут предпринять вместе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министерша Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе телефонных переговоров обсудили совместное реагирование на агрессию РФ и поддержку Украины.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Госдепартамент США.

«Госсекретарь и министр Колонна согласились с важностью дальнейшей непоколебимой поддержки Украины, а также сохранения значительного давления на президента Путина из-за развязанной войны», — отметили в Госдепе.

Стороны обсудили шаги, которые могут сделать Соединенные Штаты и Франция вместе, чтобы поддержать присоединение к Евросоюзу стран, имеющих право на членство. Главы внешнеполитических ведомств обсудили тему НАТО, включая присоединение Финляндии и Швеции, а также ключевые для Альянса вопросы перед саммитом в Мадриде.

Сообщается, что Блинкен и Колонна согласились с необходимостью реагировать на актуальные проблемы продовольственной безопасности, усугубившиеся из-за агрессии РФ в Украине.

Напомним, что президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в объеме 40 млрд долларов.

Читайте также:

Зеленский вдохновляет: Блинкен поражен от разговора с президентом Украины

Зеленский вдохновляет: Блинкен поражен от разговора с президентом Украины

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация