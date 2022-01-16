Блинкен обсудил с главным дипломатом ЕС Боррелем наращивание войск РФ на границе с Украиной

Дальнейшая российская агрессия против Украины будет встречена быстрыми, серьезными и скоординированными последствиями.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем наращивание войск РФ на границе с Украиной.
Об этом в субботу, 15 января, сообщается на сайте американского Госдепа.
Отмечается, что дипломаты подняли вопрос "тесной координации с союзниками в НАТО и европейскими партнерами в ответ на продолжающееся наращивание военного могущества России в и вблизи Украины, вызывающее глубокую тревогу".
"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что дальнейшая российская агрессия против Украины будет встречена скорыми, серьезными и скоординированными последствиями", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.
Как сообщалось, власти США подготовили 18 сценариев действий на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину и обещают применить ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.
Ранее Жозеп Боррель назвал 10 шагов в сфере европейской безопасности на фоне военного наращивания России у украинских границ. По его словам, в ЕС готовы дать прямой ответ на любую агрессию РФ, однако предпочитают дипломатическое разрешение конфликтов.
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