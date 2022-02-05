Блинкен обсудил с главой МИД Польши агрессию РФ против Украины: подробности

Рау подчеркнул, что ситуация вокруг Украины находится в центре его внимания как действующего главы ОБСЕ, министра МИД Польши и союзника США.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 4 февраля, обсудил ситуацию вокруг Украины с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Об этом сообщается на сайте американского Госдепа.

Отмечается, что во время встречи в Вашингтоне дипломаты "обсудили коллективную безопасность и региональные вопросы, в частности, общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированного военного наращивания Россией".

Блинкен поблагодарил Польшу за ее лидерство на восточном фланге НАТО и председательство в ОБСЕ в 2022 году. Кроме того, собеседники подняли вопросы двустороннего экономического сотрудничества, диверсификации экологически чистой энергии и общих демократических ценностей.

По словам госсека, встреча состоялась на фоне "реальной обеспокоенности европейской безопасности из-за агрессивной позиции России в отношении Украины".

Блинкен напомнил, что перед Кремлем есть два пути: "либо диалог и дипломатия для решения взаимных опасений по безопасности, либо путь агрессии и огромные последствия для РФ", подготовленные США и их союзниками и партнерами "в условиях абсолютной солидарности".

"Во многих беседах за последние недели и месяцы (...) с нашими коллегами из НАТО и ЕС мы ясно дали понять, что действуем как единое целое. Мы решительно предпочитаем, чтобы Россия избрала путь дипломатии и диалога, но если будет иначе, мы полностью готовы к альтернативе", — подчеркнул он.

Глава польского МИД, со своей стороны, отметил, что сложная ситуация в Украине и вокруг нее "находится в центре моего внимания как действующего главы ОБСЕ, а также как министра иностранных дел Польши и надежного союзника Соединенных Штатов".

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