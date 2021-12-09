Блинкен обсудил с главой НАТО варианты ответа на агрессию РФ против Украины

Блинкен обсудил с главой НАТО варианты ответа на агрессию РФ против Украины

Блинкен обсудил со Столтенбергом итоги разговора президентов США и РФ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 8 декабря, обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом итоги разговора американского лидера Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что Блинкен и Столтенберг, в частности, подняли вопрос "вариантов НАТО в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины".

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Госсек также оценил усилия генсека по повышению осведомленности и единства внутри Альянса и поблагодарил за организацию успешной встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая состоялась в период с 30 ноября по 1 декабря в Риге (Латвия).

Напомним, что во время онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным 7 декабря президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу наращивания вооруженных сил России, которые "окружают Украину".

В среду, 8 декабря, Путин сообщил, что одним из итогов его онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом станет создание отдельной структуры, в которой будет проходить обсуждение вопросов безопасности, в том числе, ситуации вокруг Украины.

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