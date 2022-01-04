Блинкен обсудил с коллегами из "Бухарестской девятки" наращивание войск РФ на границе с Украиной

Блинкен обсудил с коллегами из "Бухарестской девятки" наращивание войск РФ на границе с Украиной

США надеются добиться деэскалации ситуации вокруг Украины путем "сдерживания, обороны и диалога".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 3 января, обсудил с коллегами из стран "Бухарестской девятки" (В9) наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной.

Об этом сообщается на сайте американского Госдепа.

"Госсек и министры иностранных дел обсудили дестабилизационное наращивание военного могущества России вдоль границы с Украиной", — говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства США Неда Прайса.

По его словам, дипломаты также подтвердили "необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО по коллективной защите союзников" и обсудили трансатлантическое сотрудничество по вопросам, вызывающим всеобщую обеспокоенность.

"Госсекретарь подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами, тогда как мы работаем над деэскалацией посредством сдерживания, обороны и диалога", — добавил спикер Госдепа.

Он отметил, что во время переговоров со своими союзниками по НАТО на восточном фланге Блинкен подчеркнул "непреклонную приверженность" США трансатлантической безопасности и Статье 5 о коллективной обороне.