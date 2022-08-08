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Блинкен объяснил, почему США не позволят России захватить Украину

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Блинкен объяснил, почему США не позволят России захватить Украину

Фото: Associated Press

Если США позволят России захватить Украину, это приведет к тому, что в мире "начнется сезон" подобных войн.

Анексия Россией Украины означала бы то, что большим государствам можно безнаказанно захватывать чужие территории.

Об этом во время своего визита в Африку сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

"Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию, тогда это будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире", — пояснил Блинкен.

Госсекретарь также добавил, что война России против Украины грозит основополагающими принципами международной системы. Поэтому важно сейчас противостоять российской агрессии.

Напомним, Конгресс США настаивает на предоставлении России статуса страны-спонсора терроризма как можно быстрее и давит на Байдена.

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