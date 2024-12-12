Блинкен оценил, мог ли Путина побуждать к войне вывод войск США из Афганистана

Госсекретарь ответил на реплики законодателей о том, что неудачный выход из Афганистана проявил слабость США и побудил Россию к большей агрессии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен возразил, что вывод американских войск из Афганистана мог побуждать президента России Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины.

Об этом Блинкен заявил во время слушаний в Конгрессе, сообщает "Укринформ".

Госсекретарь ответил на вопрос о том, видит ли он связь между вторжением Путина в Украину и выводом американских войск из Афганистана.

"Нет. Напротив, я думаю, что наши противники, включая Россию, были бы рады, если бы мы остались в Афганистане еще на 20 лет", – сказал Блинкен.

Он добавил, что Путин совершил свое первое вторжение в Украину еще в 2014 году, когда в Афганистане еще были войска США. А после полномасштабного российского вторжения в 2022 году американская администрация имела возможность лучше координировать ответ, поскольку не была привязана к войне в Афганистане.

Госсекретарь ответил на реплики других законодателей о том, что, мол, неудачный выход из Афганистана проявил слабость США и это побуждало Россию к большей агрессии. В этом контексте Блинкен подчеркнул, что сейчас Штаты вместе с союзниками и партнерами сильны как никогда.

"Сегодня НАТО сильнее благодаря лидерству президента Байдена", – сказал госсекретарь США, добавив, что Альянс расширился и у него стало больше ресурсов.

К слову, ранее военная корреспондентка Катрин Айгендорф заявляла, что Путин решил начать полномасштабную войну против Украины после выхода войск США из Афганистана.

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