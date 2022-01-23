Блинкен отверг идею введения превентивных санкций против России

Госсекретарь США считает, что если ввести санкции против России прямо сейчас, тогда будет потерян "эффект сдерживания".

Госсекретарь США Энтони Блинкен не поддерживает идею введения превентивных экономических санкций против России уже сейчас.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

"Когда речь идет о санкциях, задача этих санкций — сдерживать российскую агрессию. Если ввести их сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", — считает госсекретарь.

Также он возразил, что Вашингтон может закрыть глаза на действия Кремля в Украине из-за необходимости поддержки России на переговорах по сдерживанию ядерной программы Ирана.

Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский заявил американским сенаторам, посетившим Киев, что вводить санкции в отношении РФ нужно сейчас, не дожидаясь вторжения.

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