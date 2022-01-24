Блинкен ответил на упреки Зеленского о том, что США "ждут эскалации": "Мы делаем очень многое уже сейчас"

Блинкен ответил на упреки Зеленского о том, что США "ждут эскалации": "Мы делаем очень многое уже сейчас"

Кроме того, Госсекретарь США пояснил, что санкции против четырех украинцев были введены для того, чтобы остановить намерения Путина дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что партнеры "ждут эскалации" вместо того, чтобы ввести санкции в отношении России уже сейчас.

Об этом пишет Голос Америки.

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"Мы не ждем, мы делаем очень многое уже сейчас. Кроме того, что США взяли на себя лидерство и объединили страны в пределах и за пределами Европы, чтобы вместе ввести масштабные последствия в отношении России в случае, если она обновит агрессивные действия в Украине. В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее. Мы вводим ограничения в отношении лиц внутри Украины, украинцев, которые пытаются дестабилизировать правительство, поэтому мы принимаем конкретные меры", — заявил Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства США отметил, что они предложили России два пути: в частности путь дипломатии и диалога. Однако существует и другой путь российской обновленной агрессии и масштабных последствий, которого и придерживается Москва. По словам Блинкена, в отношении массовых санкций согласны страны "Большой семерки", Евросоюза и страны НАТО.

"Все, что мы сейчас делаем, включая формирование общей позиции с Европой относительно масштабных последствий для России, делается для того, чтобы повлиять на расчеты Путина, чтобы отвлечь его от решения прибегнуть к агрессивным действиям. Даже если мы одновременно прибегаем к дипломатии", – заявил Блинкен.

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Кроме того, Госсекретарь США пояснил, что санкции против четырех украинцев были введены для того, чтобы остановить намерения Путина дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

"На прошлой неделе мы наложили санкции на четырех российских агентов, это украинцы, которые пытались дестабилизировать правительство. Подобные действия — это часть российских инструментов... Думаю, это говорит о том, что Россия разрабатывает разные варианты своих действий в Украине, и это один из них", — подчеркнул Блинкен.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил американским сенаторам, посетившим Киев, что вводить санкции в отношении России нужно, не дожидаясь вторжения в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не поддержал такую инициативу. По его словам, если ввести санкции против Москвы прямо сейчас, то будет потерян "эффект сдерживания".

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