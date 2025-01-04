Россия была готова к ядерному удару: Блинкен сказал, кто остановил Путина

Китай мог повлиять на сдерживание России по этому вопросу.

Администрация Джо Байдена серьезно воспринимала ядерные угрозы Владимира Путина. Китай, вероятно, удержал Россию от использования ядерного оружия.

Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Financial Times.

Блинкен заявил, что Белый дом был "очень обеспокоен" из-за российских заявлений о возможности использования ядерного оружия против Украины. Он сообщил, что американская разведка имела данные о том, что президент РФ Владимир Путин рассматривал такой сценарий.

"Даже когда вероятность возрастает с пяти до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего серьезнее", - заявил Госсекретарь США.

По его словам, Китай мог повлиять на сдерживание России в этом вопросе.

"У нас есть основания полагать, что Китай вступил в связь с Россией и сказал: "Не идите туда", - добавил Блинкен.

Как предположил Госсекретарь, это могло произойти, когда США уведомили Китай о намерениях России разместить ядерное оружие в космосе.

Напомним, недавно стало известно, какую цель преследовала хакерская атака Китая на Минфин США.

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