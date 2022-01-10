Блинкен озвучил два пути решения российско-украинского конфликта: подробности

Он сообщил о готовности США и Евросоюза к масштабным санкциям против РФ в случае возобновления агрессии против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил два пути решения российско-украинского конфликта.
Об этом он сообщил в сервисе микроблогов Twitter.
"Есть два пути в решении вопроса по Украине: путь диалога и дипломатии, чтобы урегулировать наши разногласия и избежать конфронтации, и путь конфронтации и серьезных последствий для России, если она возобновит свою агрессию", - написал Блинкен.
Также он напомнил о готовности США и Евросоюза к масштабным санкциям против РФ в случае возобновления последней агрессии против Украины.
"Сегодня я повторил ABC Дж. Стефанопулос наше твердое предпочтение дипломатической резолюции по Украине и подчеркнули нашу готовность наложить серьезные и масштабные последствия в координации с нашими европейскими союзниками и партнерами, если Россия возобновит свою агрессию", - написал Блинкен.
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