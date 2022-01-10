Блинкен озвучил два пути решения российско-украинского конфликта: подробности

Он сообщил о готовности США и Евросоюза к масштабным санкциям против РФ в случае возобновления агрессии против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил два пути решения российско-украинского конфликта.

Об этом он сообщил в сервисе микроблогов Twitter.

"Есть два пути в решении вопроса по Украине: путь диалога и дипломатии, чтобы урегулировать наши разногласия и избежать конфронтации, и путь конфронтации и серьезных последствий для России, если она возобновит свою агрессию", - написал Блинкен.

Также он напомнил о готовности США и Евросоюза к масштабным санкциям против РФ в случае возобновления последней агрессии против Украины.

"Сегодня я повторил ABC Дж. Стефанопулос наше твердое предпочтение дипломатической резолюции по Украине и подчеркнули нашу готовность наложить серьезные и масштабные последствия в координации с нашими европейскими союзниками и партнерами, если Россия возобновит свою агрессию", - написал Блинкен.

Читайте также:

Ключевой темой переговоров Кулебы и Блинкена стало взыскание войск РФ к границе с Украиной