Блинкен озвучил огромные цифры помощи помощи Украине от США: что войдет в новый пакет вооружения

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты предоставит Украине 128 миллионов долларов на новую помощь безопасности, а также 197 миллионов долларов на вооружение и оборудование в рамках ранее разрешенных сокращений.

Об этом пишет CNN.

Пакет включает в себя дополнительные боеприпасы противовоздушной обороны, «чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против воздушных нападений со стороны России сейчас и следующей зимой, когда Россия, вероятно, возобновит свои атаки на критически важную инфраструктуру Украины», — заявил Энтони Блинкен.

"Он также содержит артиллерийские боеприпасы и средства противотанковой борьбы, а также кассетные боеприпасы, которые еще больше усилят способность Украины продолжать контрнаступление против российских войск", — добавил он.

Об этом стало известно во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Джо Байденом в Вашингтоне, округ Колумбия.

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Напомним, ранее Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи.

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Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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