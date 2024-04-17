Блинкен озвучит обеспокоенность США о предоставлении китайской помощи РФ во время встречи G7

США видят, что из Китая в Россию перемещаются материалы
Беспокойство США, связанное с поддержкой КНР военно-промышленной базы России станет одним из главных вопросов в повестке дня работы госсекретаря США Энтони Блинкена на министерской встрече G7 на этой неделе в Италии.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.
«Мы видели последние месяцы, что из Китая в Россию перемещаются материалы, и РФ использует их для восстановления своей промышленной базы и производства оружия, которое появляется затем на поле боя в Украине. И мы крайне обеспокоены этим», – отметил представитель Госдепа. Он отметил, что госсекретарь США активно поднимал этот вопрос во время министерской встречи в НАТО неделю назад. "Это, безусловно, также будет в повестке дня завтра, когда он прибудет на заседание G7, чтобы встретиться с представителями стран-партнеров Группы семи", — отметил Миллер.
По его словам, в планах госсекретаря Блинкена обсудить эти беспокойства США напрямую с китайской стороной, во время предстоящего визита в КНР в ближайшие недели.
"Вы, конечно, можете ожидать, что эти вопросы будут подняты с его стороны", — отметил представитель Госдепартамента США.
Напомним, заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что войну в Украине лучше закончить путём переговоров, а не с помощью оружия.
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