Блинкен озвучит обеспокоенность США о предоставлении китайской помощи РФ во время встречи G7

Беспокойство США, связанное с поддержкой КНР военно-промышленной базы России станет одним из главных вопросов в повестке дня работы госсекретаря США Энтони Блинкена на министерской встрече G7 на этой неделе в Италии.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

«Мы видели последние месяцы, что из Китая в Россию перемещаются материалы, и РФ использует их для восстановления своей промышленной базы и производства оружия, которое появляется затем на поле боя в Украине. И мы крайне обеспокоены этим», – отметил представитель Госдепа. Он отметил, что госсекретарь США активно поднимал этот вопрос во время министерской встречи в НАТО неделю назад. "Это, безусловно, также будет в повестке дня завтра, когда он прибудет на заседание G7, чтобы встретиться с представителями стран-партнеров Группы семи", — отметил Миллер.

По его словам, в планах госсекретаря Блинкена обсудить эти беспокойства США напрямую с китайской стороной, во время предстоящего визита в КНР в ближайшие недели.

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"Вы, конечно, можете ожидать, что эти вопросы будут подняты с его стороны", — отметил представитель Госдепартамента США.

Напомним, заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что войну в Украине лучше закончить путём переговоров, а не с помощью оружия.

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