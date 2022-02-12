Блинкен переговорил с Лавровым об "острых и общих беспокойствах" по поводу российской агрессии против Украины

Блинкен переговорил с Лавровым об "острых и общих беспокойствах" по поводу российской агрессии против Украины

США требуют от РФ деэскалации возможного военного вторжения.

В субботу, 12 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главная тема переговоров – возможное российское военное вторжение в Украину.

В Госдепе США сообщают, что стороны "обсудили острые и общие беспокойства по поводу того, что Россия может рассматривать возможность дальнейшей военной агрессии против Украины в ближайшие дни".

"Госсекретарь четко дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях. Он повторил, что если Москва пойдет на путь агрессии и вторгнется в Украину, это приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу", — говорится в сообщении.

В то же время в официальном сообщении МИД РФ говорится, что, мол, в ситуации вокруг Украины виновата совсем не Москва, а Вашингтон.

"Министр (Лавров – ред.) подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власть в Киеве к саботажу Минских соглашений и губительным попыткам силового решения "проблемы Донбасса".

В Кремле напомнили об ответах США и НАТО на требования России по так называемым "гарантиям безопасности"

"Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, в первую очередь о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских границ. Было отмечено, что это вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег. Сергей Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятых на высшем уровне обязательств по неделимости безопасности в Евро-Атлантике", — отметили в МИД РФ.

Это просто противно: что такое политическое хамство и как ему противодействовать

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины принимаются все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают граждан сохранять спокойствие и консолидироваться внутри страны.

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