Блинкен подтвердил участие в заседании ОБСЕ – планируется ли встреча с Лавровым

Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в заседании ОБСЕ с участием главы МИД России Сергея Лаврова.

Об этом представитель Госдепартамента США сообщил журналистам 28 ноября, пишет "Голос Америки".

На вопрос журналистов о возможности встречи между Блинкеном и Лавровым, чиновник ответил: "Мы этого не ожидаем".

Встреча министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Северной Македонии должна пройти 30 ноября -1 декабря в Скопье.

Представитель Госдепартамента США также добавил, что Энтони Блинкен собирается быть там в знак солидарности с северомакедонцами, которые "имели тяжелый год и проделали отличную работу, а также чтобы выразить солидарность с другими членами ОБСЕ".

"Мы уважаем возможность каждой страны принимать решение о том, стоит ли им участвовать или нет. Мы считаем, что это полезный форум для взаимодействия с членами ОБСЕ и поэтому собираемся посетить его", — сказал представитель Госдепартамента США.

Главы МИД Украины, Латвии, Эстонии и Литвы будут бойкотировать это заседание из-за присутствия там Сергея Лаврова.

Так, представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ в Северной Македонии.

"Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. В то же время Украина остается приверженной принципам ОБСЕ, готова и дальше работать с партнерами с целью возобновления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как председательствующего в 2023 году государства и лично министра иностранных дел Буяра Османи, которые продемонстрировали высокий профессионализм и непреклонную преданность защите принципов и обязательств ОБСЕ. Отдельную благодарность дипломаты выразили Северной Македонии за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины во время своего председательства.

В МИД подчеркнули, что Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса.

Кроме Лаврова, в состав российской делегации ОБСЕ также войдет представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, Волкер объяснил, чем есть политика НАТО в отношении Украины для Путина.

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