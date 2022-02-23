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Блинкен пообещал новые санкции от США, если РФ эскалирует свою агрессию против Украины

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Блинкен пообещал новые санкции от США, если РФ эскалирует свою агрессию против Украины

Associated Press

Ранее президента США Джо Байден объявил о первых санкциях против России

США  продолжат эскалировать санкции, если Россия эскалирует свою агрессию против Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, - пишет "Интерфакс". 

"Сегодня днем президент США Джо Байден объявил о первых санкциях против России в ответ на ее действия. Они были тесно скоординированы с нашими союзниками и партнерами. Мы продолжим эскалировать наши санкции, если Россия эскалирует свою агрессию против Украины", - сказал Блинкен на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне. 

Также в новый санкционный список США включили сыновей троих российских чиновников. Все они из окружения президента РФ Владимира Путина и причастны к политической коррупции в стране.

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