Блинкен пообещал новые санкции от США, если РФ эскалирует свою агрессию против Украины

Блинкен пообещал новые санкции от США, если РФ эскалирует свою агрессию против Украины

Ранее президента США Джо Байден объявил о первых санкциях против России

США продолжат эскалировать санкции, если Россия эскалирует свою агрессию против Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, - пишет "Интерфакс".

"Сегодня днем президент США Джо Байден объявил о первых санкциях против России в ответ на ее действия. Они были тесно скоординированы с нашими союзниками и партнерами. Мы продолжим эскалировать наши санкции, если Россия эскалирует свою агрессию против Украины", - сказал Блинкен на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

Также в новый санкционный список США включили сыновей троих российских чиновников. Все они из окружения президента РФ Владимира Путина и причастны к политической коррупции в стране.

Читайте также:

Джо Байден записал видеообращение, в котором объявил о санкциях против России