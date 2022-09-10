Блинкен пообщался об Украине с главами МИД Франции, Германии и Британии: о чем говорили

Они обсудили актуальные вопросы, связанные с Украиной и ее поддержкой в противостоянии с Россией.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по результатам переговоров, пишет Укринформ.

«Госсекретарь Блинкен проинформировал о своем визите в Украину, в том числе о разговорах с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, а также о заявлении США о выделении дополнительной военной помощи Украине и ее соседям на сумму свыше $2,8 миллиарда», — говорится в сообщении.

Участники встречи отметили важность дальнейшей военной и гуманитарной помощи Украине и подтвердили свою решительную приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Они выразили общую позицию по привлечению к ответственности России за ее действия в Украине.

Стороны обсудили также другие вопросы, в частности вызовы, связанные с Ираном.

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