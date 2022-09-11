Блинкен пообщался с Урсулой фон дер Ляйен: о чем говорили

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен побеседовали о поддержке Украины и энергетической безопасности в Европе.

Об этом стало известно из Twitter обоих политиков.

Блинкен отметил, что США и ЕС продолжат тесную координацию по поддержке Украины и продвижению европейской энергетической безопасности.

Урсула фон дер Ляен в ответ поблагодарила Блинкена за информирование о его визите в Киев и "за обмен мнениями о нашей помощи в сфере безопасности и экономики Украины".

Напомним, в четверг, 8 сентября, в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен с необъявленным визитом.

Читайте также:

Знак поддержки для Украины: Блинкен посетил Киев