Блинкен пообщался с Урсулой фон дер Ляйен: о чем говорили

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен побеседовали о поддержке Украины и энергетической безопасности в Европе.
Об этом стало известно из Twitter обоих политиков.
Блинкен отметил, что США и ЕС продолжат тесную координацию по поддержке Украины и продвижению европейской энергетической безопасности.
Урсула фон дер Ляен в ответ поблагодарила Блинкена за информирование о его визите в Киев и "за обмен мнениями о нашей помощи в сфере безопасности и экономики Украины".
Напомним, в четверг, 8 сентября, в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен с необъявленным визитом.
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