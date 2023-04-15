Блинкен прокомментировал, как "слив" документов Пентагона повлиял на сотрудничество США с союзниками

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения США и союзников никак не пострадали после утечки секретных документов Пентагона.
Утечка секретных документов Пентагона и никак не сказалась на сотрудничестве Соединенных Штатов Америки с союзниками.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита во Вьетнам, сообщает Reuters.
По словам Блинкена, после публикации секретных документов, союзники выразили понимание и признательность за предпринятые шаги по урегулированию инцидента.
"Наше сотрудничество не нарушено. Расследование продолжается, подозреваемый задержан", — сказал он и добавил, что США приняли меры для дальнейшей защиты данных.
Напомним, в США официально выдвинули обвинение Тейшейру в утечке секретных документов Пентагона. В Минобороны Украины уверяют, что Пентагон не имел доступа к планам по контрнаступлению Вооруженных сил Украины.
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