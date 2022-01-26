Блинкен прокомментировал передачу США "гарантий безопасности" России: главные тезисы

Блинкен заверил, что США не откажутся от принципа "открытых дверей" НАТО.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон действительно передал России ответ в письменном виде на так называемые "гарантии безопасности".

Об этом он рассказал на брифинге.

Таинственный документ и ожидание переговоров

Блинкен заявил, что США не будут публиковать этот документ и ждут того же от Кремля. Госсекретарь считает, что дипломатия "должна быть конфиденциальной".

Госсеркетар анонсировал, что в ближайшие дни ожидает проведение переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Я планирую поговорить с министром иностранных дел Лавровым в ближайшие дни после того, как Москва изучит наш документ, и будет готова обсудить следующие шаги", – заявил он.

Также Блинкен выразил надежду, что те войска НАТО, которые находятся в Европе, и те, которые еще будут переброшены дополнительно, "не придется задействовать". Госсекретарь отметил, что решение о дальнейших шагах остается за Россией. Однако Вашингтон готов к любому развитию событий в отношениях с РФ.

По его словам, этот документ – скорее "набор идей", чем предложения.

Украина и НАТО

Что касается Украины, то Блинкен заверил, что "гарантии безопасности" составлены в координации с Киевом. Он снова сказал, что Вашингтон не отказывается от принципа "открытых дверей" в НАТО.

"Мы уверены, что наши принципы, в частности относительно территориальной целостности и суверенитета Украины и права каждой страны самостоятельно решать вопросы вступления в альянсы, правильны. Я буду очень откровенным. Двери НАТО открыты. И останутся открытыми", — заявил Блинкен.

По его словам, в документе "нет никаких уступок" по расширению НАТО на Восток.

Помощь Украине

Госсекретарь сообщил, что в настоящее время Штаты изучают вопрос, как помочь экономике Украины на фоне агрессии РФ и угрозы остановки транспортировки газа через наше государство. По словам Блинкена, в этом Киеве поддерживают и союзники США. Вашингтон и его партнеры рассматривают все возможные варианты, как смягчить последствия для Украины и ЕС, если Москва прекратит поставки газа.

Он анонсировал новые партии военной помощи от США Киеву.

"Американская военная помощь будет доставлена в ближайшие дни", — сказал госсекретарь.

Санкции

Энтони Блинкен заверил, что в случае полномасштабного нападения России на Украину никакие варианты санкций не исключаются.

"Мы продолжаем координировать действия с нашими союзниками по экономическим санкциям. Мы продумали серьезный ответ России, который повлияет на ее финансовую и экономическую системы", – сказал он.

Также США готовы установить экспортные ограничения, которые будут иметь "долгосрочный эффект".

Почему дипломатам и гражданам США сказали покинуть Украину

Несмотря на то, что США дали своим гражданам рекомендации покинуть Украину , это не значит, что Россия обязательно скоро начнет вторжение.

"Это решение обосновано только на одном — безопасностью наших граждан", — сказал Блинкен.

Он заверил, что американское посольство продолжает свою работу.

Ранее в Госдепе утверждали, что вступление Украины в НАТО не будет озвучено в ответах США для РФ о "гарантиях безопасности". Также Госдеп США проинформировал Киев о содержании ответа Москве о гарантиях безопасности и заверил, что "сюрпризов не будет".