Блинкен рассказал, что содержит новый пакет оборонной помощи для Украины стоимостью 500 миллионов долларов

Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках предварительных изъятий из запасов Министерства обороны.
Стоимость нового пакета оборонной помощи для Украины, о котором в четверг объявил президент США Байден, оценивается в 500 миллионов долларов.
Соответствующую информацию обнародовал Государственный департамент США, пишет Укринформ.
"Эта дополнительная помощь, оказанная в рамках предварительных изъятий из запасов Министерства обороны, оценивается в 500 миллионов долларов", — говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.
Пакет содержит:
- боеприпасы противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
- беспилотные авиационные системы (UAS);
- машины с защитой от мин и засад (MRAP).
Кроме того, в рамках этого пакета Украина получит многоцелевые внедорожники HMMWV;, а также запасные части и вспомогательное оборудование.
Напомним, неделю назад США объявили, что готовят пакет помощи Украине почти на миллиард долларов.
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