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Блинкен рассказал, что содержит новый пакет оборонной помощи для Украины стоимостью 500 миллионов долларов

Блинкен рассказал, что содержит новый пакет оборонной помощи для Украины стоимостью 500 миллионов долларов

В рамках этого пакета Украина получит многоцелевые внедорожники HMMWV / Фото: ТСН.ua

Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках предварительных изъятий из запасов Министерства обороны.

Стоимость нового пакета оборонной помощи для Украины, о котором в четверг объявил президент США Байден, оценивается в 500 миллионов долларов.

Соответствующую информацию обнародовал Государственный департамент США, пишет Укринформ.

"Эта дополнительная помощь, оказанная в рамках предварительных изъятий из запасов Министерства обороны, оценивается в 500 миллионов долларов", — говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.

Пакет содержит:

  • боеприпасы противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
  • беспилотные авиационные системы (UAS);
  • машины с защитой от мин и засад (MRAP).

Кроме того, в рамках этого пакета Украина получит многоцелевые внедорожники HMMWV;, а также запасные части и вспомогательное оборудование.

Напомним, неделю назад США объявили, что готовят пакет помощи Украине почти на миллиард долларов.

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