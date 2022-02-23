Блинкен рассказал, что является самой большой угрозой в Европе после Второй мировой войны

Блинкен рассказал, что является самой большой угрозой в Европе после Второй мировой войны

Госсекретарь США заявил, что Путин отвергнул и разорвал Минские соглашения.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что заявления президента России Владимира Путина доказывают то, что его планом все это время был вторжение в Украину.

Об этом он заявил на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне, - пишет "Интерфакс-Украина".

"То, что мы услышали напрямую от президента Путина доказывает то, что мы говорили - что он не отправил более 150 тыс. военных на украинскую границу из-за военных учений, или чтобы ответить на угрозу и агрессию Украины или остановить сфабрикованный геноцид со стороны Украины, или из-за любых других выдуманных причин. Его план все это время был вторгнуться в Украину, чтобы контролировать Украину и ее народ, разрушить демократию Украины, которая представляет разительный контраст автократии, которой он управляет, восстановить Украину, как часть России", - сказал Блинкен.

По его словам, поэтому это самая большая угроза в Европе после Второй мировой войны.

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"Глубоко тревожная речь президента Путина вчера и его заявления сегодня дают ясно понять миру, как он рассматривает Украину - не как суверенную нацию с правом на территориальную целостность и независимость, а как творение России и потому подчиненную России. Это полностью неправильное утверждение, которое игнорирует историю, международное право и десятки тысяч патриотично настроенных украинцев, которые являются гордыми гражданами свободной и независимой Украины", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что из предпринятых президентом России Владимиром Путиным действий видно, что он отвергнул и, по факту, разорвал Минские соглашения.

"Что касается "нормандского формата", этот вопрос лучше поставить президенту Путину. Насколько мы видим из действий, которые он предпринял, он отвергнул и, по факту, разорвал Минские соглашения, для продвижения которых "нормандский формат" был создан. Так что если Россия вообще серьезно настроена на разрешение конфликта, который она создала на Донбассе, выполняя соглашения, которые она подписала - Минские соглашения, то она демонстрирует абсолютно обратное", - заметил Блинкен.

Если Россия продолжит агрессию против Украины, то она встретится с массивными последствиями.

"Если Россия продолжит агрессию против Украины, она встретится с массивными последствиями, о которых не только США, но практически все наши союзники и партнеры ясно заявили. Вы слышали это от G7, ЕС, НАТО. Это включает то, с чего мы начали сегодня, это очень серьезные экономические и финансовые санкции, которые будут означать серьезную цену для России", - подчеркнул Блинкен.

Блинкен добавил, что в случае дальнейшей агрессии РФ произойдет подкрепление НАТО, а также будет предоставлена дополнительная помощь Украине во всех сферах, в частности помощь по безопасности, а также дипломатическая, политическая, экономическая и гуманитарная.

Также в новый санкционный список США включили сыновей троих российских чиновников. Все они из окружения президента РФ Владимира Путина и причастны к политической коррупции в стране.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные и "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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