Блинкен рассказал о двух предложенных России путях для решения ситуации по Украине

Блинкен рассказал о двух предложенных России путях для решения ситуации по Украине

Речь идет о дипломатии и конфликте.

США предложили России два пути для урегулирования ситуации в Украине — дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в случае дальнейшей полномасштабной агрессии РФ против Украины, странам придется идти по пути конфликта. Блинкен подчеркнул, что США сейчас продолжают урегулировать конфликт путем дипломатии.

"На основе этого и консультаций с партнерами, мы предложили два пути для России: дипломатичный, чтобы решить все мирно, а если Россия возобновит агрессию, то другой путь — конфликт, который будет иметь последствия. Сейчас стало очевидным, что предпочтение отдается дипломатии. Я не могу прочесть мнения президента РФ Владимира Путина. Но я должен сказать, что мы должны продолжать то, что мы делаем... Россия пытается свое влияние наложить на соседей", — заявил Блинкен.

Между тем в Соединенных Штатах Америки считают, что остановка российского газопровода "Северный поток-2" — это единственный рычаг влияния на РФ.

Кроме того, власти США подготовили 18 сценариев действий на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину и обещают применить ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверяет, что Москва, мол, не собирается нападать на Украину и риска полномасштабной войны в Европе нет.

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