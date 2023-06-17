Блинкен рассказал об ожиданиях от поездки в Китай и о чем будут договариваться страны

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал одной из основных целей поездки в Пекин – установление "открытого и расширенного" диалога с китайскими официальными лицами.

Об этом сообщает Kyodo.

Блинкен убежден, что для двух стран и для остального мира важно, чтобы Соединенные Штаты и Китай могли ответственно справиться со своими разногласиями, устранить недоразумения и избежать просчетов.

"Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт", — сказал Блинкен перед своей первой, с 2008 года, поездкой в Китай.

Высокопоставленный американский дипломат также рассказал, что его визит в Пекин имеет еще две важные цели:

продвигать интересы и ценности США, в том числе откровенно говорить о своих "реальных опасениях по ряду вопросов";

и изучать потенциальные области сотрудничества, где "пересекаются интересы двух стран, такие как глобальная экономическая стабильность и изменение климата".

В то же время СМИ пишет, что официальные лица США не ожидают прорыва в сложных и запутанных отношениях Штатов с Китаем только благодаря поездке Блинкена. При этом они считают, что такой визит проложит путь к расширению контактов между высокопоставленными официальными лицами США и Китая по всем направлениям.

Об этой поездке договорились президент США Джо Байден и Си в ноябре прошлого года во время встречи в Индонезии, где они согласились с необходимостью коммуникации на высоком уровне между двумя странами, несмотря на разногласия по разным вопросам и интенсивное географическое соперничество, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Первоначально планировалось, что Блинкен прилетит в Пекин в феврале, но тогда его визит был отменен после обнаружения над территорией Соединенных Штатов китайского воздушного шара-шпиона.

"Это важный, но, в некотором роде, недостаточный шаг, потому что нужно сделать много работы", — заметил Энтони Блинкен.

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