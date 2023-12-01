Блинкен считает, что Израиль должен создать безопасные зоны для палестинцев в секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября призвал Израиль создать безопасные зоны для палестинских мирных жителей в Газе, прежде чем он возобновит военные операции.

Израиль «должен ввести планы гуманитарной защиты гражданского населения, которые сведут к минимуму жертвы невинных палестинцев», – сказал он журналистам в Тель-Авив.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на AFP.



По его словам, это предполагает определение районов и мест в южной и центральной части Газы, где они «могут быть в безопасности и вне линии огня».

Гуманитарная пауза в войне между Израилем и ХАМАСом вступила в силу в прошлую пятницу. За это время группировка уволила более 70 израильских женщин и детей, а также более 20 иностранцев.

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Израиль в ответ выпустил из тюрем 180 палестинцев – женщин и подростков, отбывавших наказание в основном по обвинениям в терроризме или пособничестве ему.

В заложниках ХАМАСа в Секторе Газы продолжают оставаться граждане Израиля и других стран, включая детей.

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Напомним, в середине октября отцу Эмили сообщили, что его похищенная боевиками ХАМАСа дочь была убита. Узнав о смерти ребенка, отец вздохнул с облегчением и признался – больше всего боялся, что Эмили будет страдать в плену.

Однако накануне стало известно, что Эмили жива, и ее удалось освободить из плена в секторе Газа.