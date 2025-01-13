Блинкен сделал заявление о подготовке позиций по Украине для администрации Трампа

Энтони Блинкен сказал, что сейчас нет смысла спекулировать на вопросе о возможном завершении войны в Украине ее поражением при президентстве Дональда Трампа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действующее американское руководство во главе с президентом Джо Байденом прилагает усилия для обеспечения сильнейших позиций во внешней политике для последующей администрации Дональда Трампа, в том числе в отношении Украины.

Об этом Блинкен рассказал CBS News, передает пресс-служба Государственного департамента США.

В ходе разговора с Блинкеном ведущая сказала, что критики опасаются возможного завершения войны России против Украины при президентстве Трампа не в пользу Киева. На это госсекретарь отреагировал словами о том, что пока нет смысла "спекулировать по этому вопросу".

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"Что имеет смысл – это убедиться, что мы дадим следующей администрации, будущей администрации Трампа, как можно сильнее позиции для того, чтобы она могла реализовывать политику по всему миру независимо от того, будь то Украина или что-то другое", – высказался Блинкен.

К слову, накануне будущий советник новоизбранного президента США Майк Уолтц заявил, что идет подготовка к встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

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